أهالي قرى برج العرب: كشف وأدوية بالمجان في قوافل "حياة كريمة" بالإسكندرية

واصلت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إطلاق قوافلها الطبية لتوقيع الكشف المجاني على المواطنين الأولى بالرعاية بأنحاء الجمهورية.

قوافل “حياة كريمة”، استهدفت قرى برج العرب بمحافظة الاسكندرية وشملت “البنجر وبهيج”، وشملت تخصصات “باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نساء، تنظيم أسرة، أسنان، جلدية، رمد”، واستفاد منها 2000 مواطن.

مواطنون: قوافل “حياة كريمة” وفرت لنا الرعاية والخدمات الصحية

أمل صفوت، إحدى المستفيدات من قوافل “حياة كريمة”، قالت لـ"الدستور" إنها كانت تعاني من آلام في الركبة والأطباء في القافلة وجهوها الى دكتور العظام المختص لتلقي الاستشارة الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

من جانبها، قالت رضا بحيري، إحدى المستفيدات من قوافل المبادرة الرئاسية، إنها اطمأنت على حالة أطفالها الصحية، خاصة مع انتشار نزلات البرد خلال فصل الشتاء.

واشادت امل رمضان، بجهود المبادرة الرئاسية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الأولى بالرعاية.

قافلة حياة كريمة