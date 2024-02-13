متطوع حياة كريمة: نجحنا في إحداث تطوير شامل غيّر حياة البسطاء

كرمت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، متطوعي مؤسسة حياة كريمة من طلاب الجامعة والمجتمع السكندري على مجهوداتهم الإيجابية.

وتم تكريم 172 طالبا من جامعة الإسكندرية و452 متطوعا من محافظة الإسكندرية لدورهم المؤثر ومشاركتهم الإيجابية في مبادرة حياة كريمة في منطقة برج العرب بالاسكندرية.

متطوع حياة كريمة: نجحنا في إحداث تطوير شامل في كافة المجالات

وقال محمود الصعيدي، متطوع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إن هؤلاء البسطاء حُرِموا لسنوات طويلة من مسكن آمن وخدمة مؤهلة، لينعموا بعد سنوات بحزمة من الإنجازات التي شملت كافة مجالات التطوير والعمران سواء الخدمية أو الاجتماعية.

وأكمل المتطوع في المبادرة الرئاسية، أن "حياة كريمة" نجحت في إحداث وتنفيذ تطوير شامل في كافة المجالات ليشعر أهالي برج العرب بأن حياتهم تغيرت وتبدلت حياتهم كليًا من الإهمال إلى الاهتمام.

وأضاف، أننا نشهد أن هؤلاء البسطاء كانوا يعانون من انعدام الخدمات الطبية وما يحصلوا عليه هو مستوى فقير من الرعاية الطبية، لكن الآن أصبح بجوارهم مستشفى ووحدات طبية مجهزة بأعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى القوافل الطبية المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيدا بما بذلته الدولة المصرية في وقت قياسي لتتغير حياة المواطنين البسطاء.