الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع حياة كريمة: نجحنا في إحداث تطوير شامل غيّر حياة البسطاء

حياة كريمة
حياة كريمة

كرمت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، متطوعي مؤسسة حياة كريمة من طلاب الجامعة والمجتمع السكندري على مجهوداتهم الإيجابية.

وتم تكريم 172 طالبا من جامعة الإسكندرية و452 متطوعا من محافظة الإسكندرية لدورهم المؤثر ومشاركتهم الإيجابية في مبادرة حياة كريمة في منطقة برج العرب بالاسكندرية.

متطوع حياة كريمة: نجحنا في إحداث تطوير شامل في كافة المجالات

وقال محمود الصعيدي، متطوع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إن هؤلاء البسطاء حُرِموا لسنوات طويلة من مسكن آمن وخدمة مؤهلة، لينعموا بعد سنوات بحزمة من الإنجازات التي شملت كافة مجالات التطوير والعمران سواء الخدمية أو الاجتماعية.

وأكمل المتطوع في المبادرة الرئاسية، أن "حياة كريمة" نجحت في إحداث وتنفيذ تطوير شامل في كافة المجالات ليشعر أهالي برج العرب بأن حياتهم تغيرت وتبدلت حياتهم كليًا من الإهمال إلى الاهتمام.

وأضاف، أننا نشهد أن هؤلاء البسطاء كانوا يعانون من انعدام الخدمات الطبية وما يحصلوا عليه هو مستوى فقير من الرعاية الطبية، لكن الآن أصبح بجوارهم مستشفى ووحدات طبية مجهزة بأعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى القوافل الطبية المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيدا بما بذلته الدولة المصرية في وقت قياسي لتتغير حياة المواطنين البسطاء.

txt

متطوعة بـ"حياة كريمة": دعوات البسطاء أكبر تكريم لجهودنا

قرى برج العرب بالاسكندرية المناطق الأكثر احتياجا جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

زيارة أردوغان.. عهد جديد للعلاقات الاقتصادية يفتح الأبواب لاستثمارات ضخمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟