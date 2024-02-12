الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة بـ"حياة كريمة" : دعوات البسطاء أكبر تكريم لجهودنا

حياة كريمة
حياة كريمة

كرمت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، متطوعي مؤسسة حياة كريمة من طلاب الجامعة والمجتمع السكندري على مجهوداتهم الإيجابية.


حيث تم تكريم 172 طالبا من جامعة الإسكندرية و452 متطوعا من محافظة الإسكندرية لدورهم المؤثر ومشاركتهم الإيجابية في مبادرة حياة كريمة في منطقة برج العرب بالإسكندرية.
قالت ولاء فاروق، متطوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن تطوعنا في هذه المبادرة الإيجابية المؤثرة فخر لنا وتشريف لجهودنا لأننا رأينا وعاصرنا الجهود التي تمت على أرض الواقع في وقت قصير لتترك أثرا عظيما.
تابعت متطوعة حياة كريمة، أن فور بدء العمل في القرى البسيطة كانت تفتقر لكافة الخدمات وأبسط مستحقات الحياة، لكن اليوم الوضع تغير تماما فهناك مشروعات تمت في كافة المجالات جعلت هؤلاء البسطاء يشعرون بمفهوم الحياة الكريمة.
وإن تكريم جامعة الإسكندرية أدخل الفرحة على قلوبنا كنوع من تقدير جهودنا، فسعادة البسطاء هو كل مانتمتى ودعواتهم لنا تكريم آخر يدعمنا ويحمسنا للاستمرار في دعم حياة أهالينا الأكثر احتياجا.

 

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استمرار القطار الطبي.. "حياة كريمة" تنظم قوافل طبية جديدة داخل محافظات مصر

 

تكريم المتطوعين حياة كريمه برج العرب الجمهورية الجديدة الإسكندرية

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