جهود مميزة لبرنامج حياة كريمة بالتلفزيون المصري خلال تغطيته المشروعات بأسوان

أجرى برنامج حياة كريمة بالتلفزيون المصري، تغطية مميزة لجهود الدولة التنموية، بمحافظة أسوان.

وتناول البرنامج الذي يبث على الشاشة الثانية في حلقة جديدة، مجموعة كبيرة من مشروعات حياة كريمة، مثل مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التعليم ورصف الطرق، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، والتي نقلت المجتمع نقلة نوعية كبيرة.

ويتولى مسئولية الإشراف العام على البرنامج، نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، فيما يتولى الإشراف الفني محمود الصيفي.

وفي سبتمبر 2022 كرم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التليفزيون المصري لإنتاجه أفضل حملة إعلامية لدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال برنامج حياة كريمة على القناة الثانية.

وتسلمت درع التكريم الإعلامية نائلة رئيس التليفزيون المصري، في حضور لفيف من وزراء الإعلام العرب، وكرم جبر رئس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.