الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعو "احنا معاك" مبادرة توعوية لحماية زملاءنا من مخاطر الادمان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم اتحاد طلاب  كليات جامعة الاسكندرية مبادرة " أحنا معارك " للتوعية بمخاطر الإدمان، بالتعاون مع صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وقسم التثقيف الصحي بالإدارة العامة للوحدات العلاجية، والإدارة العامة للمدن الجامعية.
قال محمد عبد الرحمن أحد الطلاب المتطوعين، إن هناك تفاعلا كبيرا في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية حيث تم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية في كلية التمريض وكلية الطب وغيرها تناولت التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي وسبل الوقاية، وتقديم الدعم النفسي، بمشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف الكليات بجامعة الإسكندرية.
تابعت إيه مصطفى، أحد الطلاب المتطوعين، أن من خلال المحاضرات التوعوية والتفاعلية بالاستعانة بالدكاترة والاستشاريين المتخصصين لتقديم الاستشارة اللازمة في مجال مكافحة المخدرات، وأهمية الدور المجتمعي في مكافحة الإدمان ورعاية المتعافين منه.
أكمل مالك جابر، أحد الطلاب المتطوعين أن للأسره دور هام في احتواء الشباب ووقايتهم من الأخطار المجتمعية والتي تعد على قائمتها المخدرات وأمراض الإدمان، لأن الشباب هم الكنز الذي لا بد من توجيههم وتوعيتهم لحمايتهم من أي فكر غير مستقيم، ولهذا فعلينا من خلال الحملات والمحاضرات التوعوية توضيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، والعلاقة بين الأمراض النفسية وأحدث البرامج العلاجية للمنشطات وأنواع المخدرات المستحدثة، وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية.

 

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أهالي قرى برج العرب: كشف وأدوية بالمجان في قوافل "حياة كريمة" بالإسكندرية

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
طلاب الجامعات المصرية احنا معاك لأضرار الادمان والمخدرات جامعة الإسكندرية صندوق مكافحة التعاطي والإدمان

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