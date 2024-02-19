الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عمال "صرف صحي" الإسكندرية: أمطار شتاء 2024 تختلف عن السنوات السابقة بسبب التغيرات المناخية

النوات الشتوية
النوات الشتوية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار رعدية غزيرة على جميع الأحياء، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة وسرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.

وبسبب تلك الظواهر المتقلبة والأمطار الغزيرة، تعاني محافظة الإسكندرية من تجمعات مياه الأمطار مما يؤدي إلى عرقلة حركة المشاة وحركة المرور.

وفي السياق، تدخلت فرق الصرف الصحي في مختلف مناطق الإسكندرية للتعامل مع تداعيات الظروف الشتوية وتصريف مياه الأمطار المتجمعة نتيجة غزارة الهطول، التي تجاوزت القدرة التصريفية.

عمال الصرف الصحي: لدينا مهمة لا يمكن التهاون فيها

من جانبه، قال صلاح حسين، عامل بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنهم لا يحصلون على أي إجازات في الشتاء لاستقبال الشكاوى والبحث عن تجمعات مياه الأمطار لتصريفها بواسطة العربات ومعدات شفط المياه، ولكي لا يواجه سكان المحافظة أي أزمات.

وأضاف إبراهيم مرسي، عامل بشركة الصرف الصحي: “كميات الأمطار في فصل الشتاء تختلف هذا العام عن السنوات السابقة بسبب التغيرات المناخية، وهذا يجعلنا في حالة طوارئ طوال فصل الشتاء، مما يستدعي رفع درجة الاستعداد وتكثيف التواجد الميداني للتعامل السريع مع أي حالة طارئة”.


وتمركزت 182 سيارة ومعدة في مختلف أنحاء الإسكندرية في المناطق التي من المتوقع تجمع مياه الأمطار بها، مع التنبيه لجميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات يجرفها مياه الأمطار.

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أمطار غزيرة على الإسكندرية تزامنًا مع نوة "الشمس الصغيرة"

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نوة الشمس الصغرى محافظة الاسكندرية الإسكندرية رجال الصرف الصحي الصرف الصحي

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