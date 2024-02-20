الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أضاحي الخير".. مبادرة للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية

اضاحي الخير
اضاحي الخير

عملت مبادرة "أضاحي الخير" على توزيع اللحوم على غير القادرين في المناطق الأكثر احتياجا بالإسكندرية، وذلك فى إطار تحقيق مبدأ المشاركة والتكافل الاجتماعي وحلا للأزمة الاقتصادية التي لا يستطيع تفاديها البسطاء.

قالت ريهام ايهاب، إحدى المتطوعات، إننا نعمل في العمل التطوعي منذ سنوات ولكن هذه الأيام نركز جهودنا على تطوع الإطعام للتخفيف عن البسطاء بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه لا يقدر عليها معدومي ومحدودي الدخل.

وواصلت أنه خلال الأيام العشر الماضية تم إطعام ما يزيد عن ٢٠٠ أسرة من الأسر البسيطة المتواجدة في الأحياء المتطرفة من الإسكندرية منها قرى ونجوع العامرية وبرج العرب لأن أهالي تلك المناطق في أشد الحاجة للمساعدات.

وأوضح حسام فؤاد، أحد المتطوعين أن شنط الخير من لحوم الأضاحي هي تركيزنا هذه الأيام خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان ومع غلاء سعر اللحوم ليتجاوز سعر الكيلو الـ ٣٥٠ جنيها والتي لا يقدر عليها البسطاء.

وتابع أنه بالتوازي مع شنط الخير للأضاحي سيتم الفترة المقبلة تنظيم التطوع لشنط الخير من السلع الغذائية والتموينية لنصل لعدد كبير من الأسر المحتاجة، ونلبي طلباتها مع حلول شهر الخير.

وأضاف أن الجهود التطوعية ومبادرات الخير عليها عامل كبير هذه الآونة مع الأزمة الاقتصادية لتحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات البسطاء في محتلف المناطق الأكثر احتياجا لينعموا بالحياة الكريمة.

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انطلاق فعاليات قوافل مبادرة "أبواب الخير رمضان 2024" بالشرقية

 

اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اضاحي الخير
اللحوم البسطاء الأزمة الاقتصادية العمل التطوعي الإسكندرية

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