مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة الرئاسية أنعمت علينا بمياه الشرب الصالحة

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية ليكون التطوير عمراني واجتماعي، وذلك للارتقاء بالسكان وتوفير لهم حياة كريمة تليق بهم.

ليعاني سكان برج العرب من الأهالي البسطاء من إهمال دام لسنوات حتى أزاح كل هذا مشروعات التطوير التي دعمتهم ونجحت في تغيير حياتهم.

مستفيده حياة كريمة: المبادرة الرئاسية أنعمت علينا بمياه الشرب الصالحة

قالت سيدة حسين، من أهالي برج العرب إننا كنا نعاني أشد المعاناة من عدم صلاحية مياه الشرب بسبب تغيير لونها إلى البني ورائحتها الكريهة التي لا تصلح للارتواء ولا للشرب.

تروي مستفيدة حياة كريمة لـ"الدستور" أنها كانت أوقات كبيرة لا تجد أصلا هذه المياه غير صالحة بسبب انقطاعها المستمر لمدة تصل لعدة أيام وهذا كان يضطرنا لملىء المياه من الأماكن العامة لأن وضعنا المادي لا يقدر على شراء زجاجات المياه المعدنية بشكل يومي لغلاء سعرها على إمكانياتنا المادية.

وواصلت أن مشروعات التنمية التي دشنتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت من حياتنا بكامل تفاصيلها والتي تعد من أهمها وصلات مياه الشرب التي أزاحت عنا عناء الإهمال والمشقة وعرفتنا معنى المياه الصافية الصالحة للشرب.

وأشادت أن حياة كريمة غيرت حياتنا البدائية الماضية إلى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذة، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب أبسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة.

