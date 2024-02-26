الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قنوات ومواعيد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويبحث الجمهور عن قنوات ومواعيد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2024، إذ يتشوّق عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مسلسل المعلم، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

 

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ويتسابق مسلسل “المعلم" بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

 

قنوات ومواعيد عرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

يُعرض مسلسل «المعلم» عبر شبكة قنوات «الحياة»، وقناة «dmc»، وأيضا منصة «WATCH IT».

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قصة وأحداث مسلسل المعلم 

تدور قصة مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

أبطال وصناع مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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