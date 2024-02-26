الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|علاء خالد يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره في صدفة

الفنان علاء خالد
الفنان علاء خالد

يواصل الفنان علاء خالد تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر أن يعرض عبر إحدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024، تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وكشف خالد عن تفاصيل دوره ضمن أحداث مسلسل "صدفة" حيث سيجسد دور طالب من طلاب المدرسة صدفة التي ستدرس لهم مادة التاريخ، وذلك بشخصية نبيل.

وتابع علاء، لـ"الدستور":"شخصية نبيل عباس جديدة عليا ومختلفة عن شخصيتي تمامًا ودي أكتر حاجة شدتني لشخصية نبيل، حيث أنني وجدته تحدي بالنسبالي وإني أعمل حاجة مختلفة عني تمامًا ومعملتهاش قبل كدة وإني بحب ريكا اللي هي ريهام حجاج جدًا ومقدرش ارفض الدور اصلاً وإني بشتغل مع مخرج الكبير زي استاذ سامح عبد العزيز وفية صدفة حصلتلي إن يكون سيناريست المسلسل هو ايمن سلامة، وواثق إننا هنكسر الدنيا فى رمضان ٢٠٢٤".

وأضاف: "نبيل عاملة تفاصيل كتير زي ديماً مثلاً دي تفضيلة صغيرة اوي بتمني الناس تاخد بالها منها ان ديماً ظوافرك مقصوصة بزيادة مش  زي اي انسان طبيعي ونبيل لابس نظارة نظر ف النظارة بتاعته زي الماية بالنسبة للانسان ميقدرش يعيش من غيرها، دي دة غير ان من كتر قعدة المكتب والمذاكرة الكتير ظهرة فى انحناء شوية".

أوضح: "هو نبيل كان موجود فى حياة كل واحد فينا اللي هو الطالب المجتهد والمؤدب جداً اللي بيجي بدري نصف ساعة في اول يوم دراسة عشان يقعد ف اول ديسك في الفصل"، مختتما: "انتظر رأي الجمهور بعد عرض المسلسل".

أبطال مسلسل صدفة


يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي.. والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.

علاء خالد
علاء خالد
ابطال مسلسل صدفة الفنان خالد علاء الفنان علاء خالد مسلسل صدفة صدفة

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