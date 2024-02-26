قائمة مطربي مسلسلات رمضان 2024.. نمرة والفشني وحمودة أبرزهم

تحظى تترات مسلسلات رمضان 2024، بالاهتمام الكبير وتعتبر من ضمن عوامل نجاح المسلسل من عدمه، ويتنافس هذا العام في شهر رمضان عدد من نجوم الغناء أمثال حمزة نمرة ومطرب الشعبيات أحمد شيبة، وغيرهم من المطربين نذكرهم في هذا التقرير.

كما يغيب فنانون عن المشاركة في تترات دراما رمضان 2024 بينما تحدث المفاجأة بظهور عناصر شابة لأول مرة عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تترات مسلسلات رمضان 2024

ويشهد شهر رمضان ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تُذاع على الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

وإليكم قائمة نجوم الغناء المشتركين في تقديم تترات مسلسلات رمضان 2024، وأبرزهم المطرب حمزة نمرة، والفنان عبد الباسط حمودة، إليكم التفاصيل:

حمزة نمرة (تتر مسلسل سر إلهى)

يشارك المطرب حمزة نمرة في أداء أغنية تتر مسلسل سر إلهى للفنانة روجينا، والذي تدور قصته حول سيدة تدعى نصرة، وهي التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة روجينا، و"نصرة" تظهر خلال المسلسل أنها متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، وسيتزوج محمد ثروت من أعز أصدقائها وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الأمر الذي يجعلها تضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

و تعمل "نصرة" بعد ذلك من خلال أحداث المسلسل في إحدى دور رعاية كبار السن وفيه تتعرف فيها على سيدة عجوز، ثم يتم اتهامها بالقتل فيما بعد، وتستمر أحداث المسلسل في التطور لتخرج بعد ذلك نصرة من السجن لتتحول حياتها وتتغير بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن تحصل على ثروة غير متوقعة.

وتبدأ "نصرة" في الانتقام ممن قاموا بأذيتها في، وتدور احداث مسلسل سر إلهي في إحدى المناطق الشعبية، ولا يخلو من بعض الكوميديا كما لايفتقد مطلقًا إلى عناصر التشويق.

عبد الباسط حمودة (تتر مسلسل المعلم)

يشارك المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في تتر مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان والذي تدور قصته في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، مما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد أن دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفاني في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

وائل الفشني (تتر مسلسل بيت الرفاعي)

يشارك الفنان والمنشد الديني وائل الفشني في تتر مسلسل بيت الرفاعي بطوولة أمير كرارة، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل، إذ إن مهنته الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

أحمد شيبة (تتر مسلسل حق عرب)

يشارك مطرب المهرجانات أحمد شيبة في تتر مسلسل حق عرب، بطولة أحدم العوضي والذي يُنافس به في السباق الرمضاني 2024 المقبل 2024، حيث يفصلنا أيام قليلة على مشاهدة العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.