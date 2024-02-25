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فن

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| مصادر تكشف لـ"الدستور" عن أسماء مطربين تتر مسلسل صدفة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤
مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

يواصل أبطال وصناع مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي والفنان عصام السقا وعدد كبير من نجوم الفن تصوير مشاهدهم في مسلسل "صدفة" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024 في منطقة أبو رواش.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ 

 

وكشفت مصادر مطلعة من داخل العمل لـ"الدستور" أن الفنان ويجز والفنان عصام صاصا سيكون الثنائي مطربا تتر مسلسل "صدفة" الفنانة ريهام حجاج، وعدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.
 

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ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

يصور المخرج سامح عبد العزيز مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل "صدفة" في منطقة أبو رواش وهو منزل "ميس صدفة" التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج والمنطقة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث المسلسل.

وذلك بعدما انتهي المخرج سامح عبد العزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و70% من أحداثه، ويتبقي له عدد من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليًا ووضع جدول للانتهاء منها خلال الفترة المقبل.

 أحداث مسلسل صدفة



تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملئ بالاثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران" وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي.. والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.

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