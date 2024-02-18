مسلسلات 2024|تفاصيل جديدة عن "صيد العقارب" خلال رمضان

تجسد الفنانة غادة عبد الرازق شخصية "عايدة" في مسلسل “صيد العقارب”، وهي تاجرة في سم العقارب، وتتسبب عائلة زوجها في وفاة شقيقها ما يجعلها تسعي للانتقام منهم على طريقتها الخاصة.

وكشف مصادر مطلعة من داخل فريق العمل لـ"الدستور" أن الفنانة غادة عبد الرازق ستكون شخصية فتاة من أصول صعيدية إلا أنها تربت في القاهرة وتزوجت من الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" بعدما ربطت بينهما علاقة حب وصداقة نتيجة تقارب العائلتين، وصداقة الوالدين على مدار فترة وصلت لـ50 عامًا.

ويواصل أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب تحت قيادة المخرج أحمد حسن تصوير مشاهد المسلسل الذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 في منطقة مصر الجديدة ومن المقرر أن ينتهون غدا من التصوير هناك والانتقال إلى أماكن أخرى.

تدور قصة "صيد العقارب" في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت وهى من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.

"صيد العقارب" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، جمال يوسف، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، ومن تأليف باهر دويدار.

أبطال وصناع “صيد العقارب”

"صيد العقارب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال 30 حلقة مليئة بالتشويق والصراع بين عائلتين كبيرتين، ويشارك في بطولة المسلسل أمام النجمة غادة عبدالرازق، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: رياض الخولي، أحمد ماهر، محمود عبدالمغني، محمد علاء، سيمون، عماد صفوت، جمال يوسف، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.