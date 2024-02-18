عمرو دياب ودينا الشربينى ضمن حضور حفلات ليالى المصرية السعودية

وصل عدد كبير من نجوم الفن إلى دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، لحضور أولى حفلات الليالي المصرية السعودية، وعلى رأسهم عمرو دياب ودينا الشربيني وأحمد فهمي بدار الأوبرا المصرية.

ووصل منذ قليل، المستشار تركي آل الشيخ إلى دار الأوبرا المصرية لحضور أولي حفلات الليالي المصرية السعودية، بعدما تواجد عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي في هذه الاحتفالية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الحفل الأول من حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا التي يحييها عدد كبير من النجوم منهم محمد منير وشيرين عبدالوهاب.

وتواجد على رأس الحضور كريم عبدالعزيز والنجمة إسعاد يونس والنجمة يسرا وعدد كبير من النجوم.

وحرصت يسرا على تهنئة كل القائمين على الحفل ووزارة الثقافة وهيئة الترفيه وكل الجهات المشاركة في تنفيذ الحفل في الأوبرا.