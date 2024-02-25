الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل محارب لـ"حسن الرداد وأحمد زاهر"

جريدة الدستور

يخوض النجم حسن الرداد السباق الرمضاني للعام 2024 من خلال مسلسل محارب، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي.

وحتى الآن يواصل النجم حسن الرداد، تصوير مسلسله الرمضاني الجديد محارب والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، إذ يواصل صناع المسلسل العمل عليه وأوشكو على الانتهاء من 50% منه، قبل دخول شهر رمضان المبارك، حتى يتم عرضه طوال الشهر.

قصة ملسلسل محارب

المسلسل مكون من 30 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، يجسد الفنان حسن الرداد شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق علي ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، ويكون لدى حسن الرداد دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير خلال حلقات المسلسل.

ويحكي مسلسل محارب قصة عزيز الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

ولاقي البرومو الدعائي لمسلسل محارب لحسن الرداد رواجًا كبيرًا بين جمهور السوشيال ميديا حيث تدور أحداث العمل في إطار شعبي وهو اللون الذي يجذب الكثير من الجمهور لمشاهده.

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