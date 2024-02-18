الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية الفنان دياب فى "مليحة"

مليحة
مليحة

يخوض الفنان محمد دياب السباق الرمضاني المقبل 2024 ببطولة مسلسل "مليحة"، الذي سيدعم القضية الفلسطينية ضد قوات جيش الاحتلال، وما يفعله المغتصبون في الأراضي الفلسطينية على مدار سنوات طويلة خاصةً في الآونة الأخيرة.

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية الفنان دياب في "مليحة"

وعلم "الدستور" أن الفنان دياب سيجسد شخصية جديدة ومختلفة عليه لم يجسدها من قبل في تاريخه الفني، وهي شخصية ضابط يُدعي أدهم ويتواجد على الحدود المصرية الليبية، وتلعب الفنانة القديرة ميرفت أمين دور والدته، وتتصاعد الأحداث.

وسلط العديد من المواقع العربية والفلسطينية الضوء على مسلسل «مليحة»، واصفًا إياه بأنه فرصة مهمة لنقل صوت الشعب الفلسطينى إلى العالم بأسره، خاصة فى ظل ما تتمتع به الدراما المصرية من انتشار واسع.

ويظهر أمير خلال الأحداث بدور شقيق الفنان دياب الأصغر، وتجسد الفنانة ميرفت أمين دور والدتهما، وتدور أحداث العمل حول قضية فتاة فلسطينية تُدعى مليحة التى كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000.

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين وهم دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب.

أمير المصري من الداعمين للقضية الفلسطينية

ويعد الفنان أمير المصري من الفنانين الذين دعموا القضية الفلسطينية بقوة، وكان من ضمن الحضور الذين اتخذوا إجراءات خلال حفل توزيع جوائز البافتا الأسكتلندية، وقاموا بتسليم رسائل للضيوف لحثهم على الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة، واتخذت مجموعة "Arts Workers for Palestine Scotland" مكانها على السجادة الحمراء فى جلاسكو، وظهر أمير خلال الحفل الذي أقيم شهر نوفمبر الماضي، كاتبًا على يده عبارة "#ceasefirenow".

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم:

ميرفت أمين.
دياب.
الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.
أشرف زكي.
أمير المصري.
مروة أنور.
حنان سليمان.
ومسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مليحة لـ"ميرفت أمين" 

فلسطينيون يعلقون على طرح مسلسل "مليحة": الدراما المصرية تدعم القضية الفلسطينية

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين وهم أمير المصري من الداعمين للقضية الفلسطينية مسلسلات رمضان 2024 تفاصيل شخصية الفنان دياب في مليحة مسلسل مليحة مليحة مسلسلات رمضان 2024

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