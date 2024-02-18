وصول المستشار تركى آل الشيخ لأولى حفلات الليالى المصرية السعودية

وصل تركي آل الشيخ، مساء الأحد، إلى دار الأوبرا المصرية؛ لحضور أولي حفلات الليالي المصرية السعودية بعدما تواجد عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي في هذه الاحتفالية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في الحفل الأول من حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا التي يحييها عدد كبير من النجوم منهم محمد منير وشيرين عبدالوهاب.

حفل الليالي المصرية السعودية

تواجد على رأس الحضور كريم عبدالعزيز والنجمة إسعاد يونس ويسرا وعدد كبير من النجوم وحرصت يسرا على تهنئة كل القائمين على الحفل ووزارة الثقافة وهيئة الترفيه وكل الجهات المشاركة في تنفيذ الحفل في الأوبرا.

وتقدم “الدستور” بثًا مباشرًا للحفل الذي يعرض على شاشتي الحياة ودي إم سي ويقدم الحفل الإعلامي لمى جبريل والإعلامي سامي جميل.