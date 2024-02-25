الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مصادر تكشف لـ"الدستور" عن أسماء مطربي تتر مسلسل "صدفة"

صدفة
صدفة

يواصل أبطال وصناع مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي والفنان عصام السقا وعدد كبير من نجوم الفن تصوير مشاهدهم في مسلسل "صدفة" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024 في منطقة أبو رواش.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وكشفت مصادر مطلعة من داخل العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 لـ"الدستور" أن الفنان ويجز والفنان عصام صاصا سيكون الثنائي مطربا تتر مسلسل "صدفة" الفنانة ريهام حجاج، وعدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

أحداث مسلسل صدفة 

تدور أحداث مسلسل صدفة لريهام حجاج المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي كوميدي مشوق وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

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يشارك في بطولة مسلسل صدفة مجموعة كبيرة من النجوم بمشاركة الفنانة ريهام حجاج منهم الفنان الكبير خالد الصاوي ورحاب الجمل وعصام السقا وعدد كبير من الشباب وهو من تأليف ايمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وانتهي المخرج سامح عبد العزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و٧٠ % من أحداثه ويتبقي له عدد من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليا ووضع جدولا للانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

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