الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024|أحمد أبو زيد يكشف تفاصيل شخصيته في "صدفة"

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

شارك الفنان أحمد أبو زيد، بوسترا منفردا له بشخصية “صاصا” التي سيقدّمها ضمن أحداث مسلسل “صدفة” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المقرر عرضه.

وكتب الفنان أحمد أبوزيد على البوستر الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” قائلًا: “أنتظروني بدور صاصا وأنتظروا النجمة ريهام حجاج في مسلسل #صدفة على #WATCHIT  وجميع قنوات المتحدة إنتاج: vantage تأليف: أ. أيمن سلامة إخراج: أ. سامح عبد العزيز #رمضانك_عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم”.

مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف لـ الدستور تفاصيل جديدة عن صدفة ريهام حجاج

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وقنوات عرض مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

قائمة قنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2024

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وانتهى صنّاع وأبطال مسلسل صدفة من تصوير حوالي 60% من مشاهد الأبطال المقرر عرضها ضمن مسلسل صدفة في شهر رمضان المبارك 2024، حتى يدخل أعمال المونتاج ليتم عرضه عبر قناة الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وهذه القنوات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صدفة

ستدور أحداث مسلسل صدفة حول الفتاة التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج واسمها صدفة وهي مدرسة تاريخ تقع في بعض الأزمات بسبب تطفلها بالإضافة إلى أن العمل الفني يناقش مشاكل المراهقة لدي الطلاب وما يمرون به بشكل كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل صدفة

يٌجدر الإشارة إلى أنه يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من نخبة من نجوم الفن والتالي أسماؤهم:

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي

يجدر الإشارة إلى أنه شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

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