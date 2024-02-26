الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قائمة قنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2024

مسسلسل صدفة
مسسلسل صدفة

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويبحث الجمهور عن قائمة قنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2024، إذ يتشوّق عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مسلسل صدفة، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

يتسابق مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024.. عرض صدفة ومسار إجباري على القناة الأولى

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤..  مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج وخالد الصاوي"

قائمة قنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وأعلنت قنوات الحياة وCBC وDMC عن عرضها لمسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، ضمن خطتها في رمضان المقبل.

قصة وأحداث مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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