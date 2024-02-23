الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج"

البوستر الرسمي لمسلسل
البوستر الرسمي لمسلسل "صدفة"

تقدم الفنانة ريهام حجاج تغييرًا جديدًا على نوعية الأعمال التي اعتادت تقديمها وذلك في مسلسلها الجديد هذا العام "صدفة"، إذ ينتظر الجمهور مسلسل الفنانة ريهام حجاج الجديد "صدفة" والذي من المتوقع عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وذلك بعد أن عرض البوستر التشويقي للمسلسل الذي بدت فيه ريهام بشخصية كوميدية جديدة ومختلفة عما اعتادت أن تقدم من خلال أعمالها المختلفة.

قصة مسلسل “صدفة” لريهام حجاج

 وتدور قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج المتوقع عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 حول فتاة تدعى “صدفة”، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سبباً في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر.

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أبطال مسلسل “صدفة” لـريهام حجاج

ومسلسل صدفة يشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة عددًا كبيرًا من نجوم الفن الكبار والشباب، ومنهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.

ويتوقع الجماهير أن يحقق مسلسل صدفة نجاحًا كبيرًا وذلك بعد عرض البوستر التشويقي له الذي أعجب الجماهير فيه بشخصية "صدفة" الكوميدية.

يُذكر أنه كانت قد قدمت من قبل الفنانة ريهام حجاج العديد من أدوار البطولة كان أخرها مسلسل جميلة في رمضان 2023، والذي دارت أحداثه في إطار الدراما، ومن الأبطال المشاركين في العمل ريهام حجاج ويسرا اللوزي وسوسن بدر، كما أنه من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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