الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل "صدفة" لريهام حجاج

مسلسل صدفة
مسلسل "صدفة"

تغييرًا جديدًا على نوعية الأعمال التي تقدمها الفنانة ريهام حجاج ينتظره الجمهور في مسلسلها الجديد "صدفة" والذي من المتوقع عرضه في موسم رمضان القادم 2024.

وقد ظهر ذلك بعد أن عرض البوستر التشويقي للمسلسل الذي بدت فيه ريهام بشخصية كوميدية جديدة ومختلفة عما اعتادت أن تقدم من خلال أعمالها المختلفة السابقة.

قصة مسلسل صدفة

وقصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج المتوقع عرضه خلال موسم رمضان هذا العام تدور حول فتاة تسمى “صدفة” ومن خلال معنى الصدفة أيضًا يكتب لها الالتقاء  مع شاب كان سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف وصدفة أيضًا فيما بعد بأنه واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر.

ومن خلال هذا المسلسل ومسماه يتم الكشف عن أنه كيف أن الكثير من الأشخاص لديهم نصيبًا من أسمائهم، من خلال هذه الفتاة "صدفة"، التي تلعب "الصدفة" دورًا رئيسيًا ومحوريًا في حياتها.

ومسلسل صدفة يشارك فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن الكبار والشباب، تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وتوقع الجماهير أن يحقق مسلسل صدفة نجاحًا.

أبطال وصناع مسلسل صدفة 

أما عن أبطال ومسلسل صدفة هم ريهام حجاج،  رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من إنتاج شركة فانتدج وتأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

وكانت قد قدمت من قبل الفنانة ريهام حجاج العديد من أدوار البطولة كان أخرها مسلسل جميلة في رمضان 2023، والذي دارت أحداثه في إطار الدراما، ومن الأبطال المشاركين في العمل ريهام حجاج ويسرا اللوزي وسوسن بدر، كما أنه من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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