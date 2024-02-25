مسلسلات رمضان ٢٠٢٤..  مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج وخالد الصاوي"

ننشر مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ فللمرة الأولى تخوض النجمة ريهام حجاج الأدوار الكوميدية من خلال مسلسل صدفة، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للمخرج سامح عبدالعزيز.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

تقدم ريهام شخصية جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل للجمهور، ويعد ذلك هو التعاون الثالث بين ريهام المخرج سامح عبد العزيز والكاتب أيمن سلامة، وتحمس الجمهور لمشاهدته فور بث البرومو.

قصة مسلسل صدفة

تجسد الفنانة ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ في مسلسل صدفة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران" ويجسد دوره النجم خالد الصاوي الذي يشارك في بطولة المسلسل.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

وتبدأ الأحداث في التصاعد حين كان مهران يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة وكيف عرفت ذلك السر الخطير عن ابنته.

أبطال مسلسل صدفة

يقوم ببطولة مسلسل صدفة لريهام حجاج والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم: «ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم هاني، هشام منصور، علاء خالد، نور إيهاب، تامر يسري، رشدي الشامي، عبير منير».

والنجوم: «جوري بكر، رباب ممتاز، إبراهيم طلبة، أحمد أبو زيد، ميار الغيطي، يوسف رأفت، أشجى خالد، كريم ايهاب، وردشان مجدي» وشارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

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