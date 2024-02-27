مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وقنوات عرض مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

تصدر مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن البرومو التشويقي والبوستر الدعائي للمسلسل، ونتيجة لذلك ننشر أحداث المسلسل بالإضافة إلى القائمة الكاملة لأبطاله وقنوات عرضه خلال شهر رمضان 2024.

أحداث مسلسل صدفة

تجسد الفنانة ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ في مسلسل اسمها صدفة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران" ويجسد دوره النجم خالد الصاوي الذي يشارك في بطولة المسلسل.

وتبدأ الأحداث في التصاعد حين كان مهران يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة وكيف عرفت ذلك السر الخطير عن ابنته.

أبطال وصناع مسلسل صدفة

-ريهام حجاج

- خالد الصاوي

- عصام السقا

- سلوى خطاب

- رحاب الجمل

- فراس سعيد

- سليم هاني

- هشام منصور

- علاء خالد

- نور إيهاب

- تامر يسري

- رشدي الشامي

- عبير منير

- إنتاج شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك

- إخراج سامح عبدالعزيز

- ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة

قنوات عرض مسلسل صدفة

يعرض مسلسل “صدفة” الذي يخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، عبر 4 قنوات، وهي: “الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وذلك ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل.

وكانت منصة “Watch it” الرقمية قد روجت لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمين وعلقت: "ظهور جديد لـ صدفة في شهر رمضان ".