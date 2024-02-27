مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

يجسد الفنان كريم عبدالعزيز مسلسل " الحشاشين" في مسلسلات رمضان 2024 دور حسن الصباح رئيس الطائفة الشهير بالتقل والاغتيالات لنشر دعوتة بشكل كبير في بلاد الإسلام ويخوض صراعات كثيرة في أحداث المسلسل لمناقشة من هم الحشاشين وكيفوا نشروا دعوتهم، من تألف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال بالتعاون مع الشركة المتحدة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين

يجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض معركة قتالية بأبشع الطرق معتقدًا أن ذلك هو الأمر الصحيح لجماعتة، شخصية حسن الصباح مرعبة ومثيرة للجدل ولخيال الكاتب.

شخصية حسن الصباح مرعبة ومثيرة للجدل ولخيال الكاتب، واختيار كريم عبدالعزيز لتجسيد هذه الشخصية لم يختلف عليه أى شخص، وهو بالفعل أفضل اختيار لتقديم شخصية ثرية وكتابة رائعة.

مسلسل الحشاشين من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال الأمر الذي يجعل المشاهد أكثر تشويقا لمشاهدة المسلسل، سيتطرق المؤلف إلى الحديث عن طائفة الحشاشين الموجودة فى التاريخ منذ ألف عام، ولكنه يتناولها درامياً بشكل مختلف وثرى للغاية وستكون مفاجأة للجمهور.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل “الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر عرض مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، طوال شهر رمضان الكريم، عبر شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة على قناة dmc drama، كما تُعرض حلقات العمل عبر منصة WATCH IT الرقمية.