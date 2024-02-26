أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في رمضان 2024، إذ يتشوّق عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مسلسل الحشاشين، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

يتسابق مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

ويناقش الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين تأسيس فرقة الحشاشين على يد حسن الصباح، وتاريخ تلك الفقرة الأشد فتكًا في التاريخ الإسلامي، ويتضح من برومو العمل أنه إنتاج ضخم من حيث أماكن التصوير.

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز

ومن المقرر عرض مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، طوال شهر رمضان الكريم، عبر شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة على قناة dmc drama، كما تُعرض حلقات العمل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

وكانت الشركة المتحدة، نشرت في وقت سابق، البوستر الرسمي لمسلسل الحشاشين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: «انتظروا النجم كريم عبد العزيز ومسلسل الحشاشين في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc».

قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى الدراما التاريخية، إذ يجسد النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح رحلة مليئة بالمغامرات، مراهنًا على أن يترك بصمة لامعة فى تاريخه الفني.

المسلسل الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، من تأليف الكاتب البارز عبدالرحيم كمال، الذي أتقن تلك الأعمال الفنية ذات الطابع التاريخي، إذ أن حسن الصباح هو شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات عديدة خلال الحلقات.

ثم تنتقل الأحداث بعد ذلك كي تدور حو انفصال تلك الطائفة عن العبيديين الفاطميين أواخر القرن الخامس هجري بالحادي عشر ميلادي؛ لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وتبدأ بينهم الصراعات من خلال تصاعد الأحداث طوال شهر رمضان.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" الذي يعرض ضمن موسم مسلسلاتر رمضان 2024 على شبكة قنوات DMC، بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.