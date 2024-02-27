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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "صيد العقارب"

مع اقتراب شهر رمضان المعظم ينتظر الكثيرين مكن عشاق الدراما الرمضاني، وعشاق النجمة غادة عبد الرازق متابعة مسلسلها الجديد المتوقع عرضه في شهر رمضان القادم "صيد العقارب".

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي يحمل وتتنوع أحداثه بين التشويق والإثارة والغموض، وفيه تجسد غادة عبدالرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية.

إذ أنها تعمل في تجارة السموم، وذلك باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وذلك على يد عائلة زوجها ثم تتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها، وتتعرض هذه الفتاه “غادة عبد الرازق” إلى أزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الدخول في عدد من  الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يُعرض مسلسل "صيد العقارب"، عبر شبكة قنوات "cbc، dmc"، وأيضًا على منصتى watch it، Shahid".

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أبطال مسلسل صيد العقارب

 ومسلسل "صيد العقارب" من بطولة عدد من النجوم على رأسهم النجمة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وإلى الآن وعلى قدمًا وساق مازالت الفنانة غادة عبدالرازق تقوم بتصوير أحداث مسلسلها الجديد “صيد العقارب”، والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2024 على قناة سي بي سي.

ومن جهتها كانت قد طرحت منصة واتش إت برومو مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وذلك عبر شاشتها، إذ أنها تعرض بشكل حصرى كلا من: مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، مسلسل سر إلهي بطولة روجينا.

جديرًا بالذكر أن النجمة غادة عبدالرازق كانت قد شاركت قبل شهر رمضان في عمل درامي لاقى ردود افعال إيجابية للغاية وهو مسلسل "حدث بالفعل”.

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