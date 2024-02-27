مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

ينتظر متابعو الدراما المصرية عرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، والذي يشارك بقوة في سباق دراما رمضان 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في هذا الإطار، نستعرض لكم القنوات التي من المقرر أن تعرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج.

قنوات عرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

يعرض مسلسل “صدفة” الذي يخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، عبر 4 قنوات، وهي: “الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وذلك ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل.

منصة Watch it تروج لمسلسل صدفة

روجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمين وعلقت: "ظهور جديد لـ صدفة في شهر رمضان ".

قصة مسلسل صدفة

ظهرت ريهام حجاج بإطلالة مُختلفة على البوستر الدعائي لمسلسل صدفة، والذي أعلن عن هوية الشخصية التي تُجسّدها الفنانة ريهام حجاج، والتي تتجه للمرة الأولى لتقديم الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني لتغير جلدها تماما.

شخصية ريهام حجاج في مسلسل صدفة

وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.

أبطال مسلسل صدفة

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نجوم، وهم:

ريهام حجاج

خالد الصاوي

عصام السقا

سلوى خطاب

رحاب الجمل

فراس سعيد

سليم هاني

هشام منصور

علاء خالد

نور إيهاب

تامر يسري

رشدي الشامي

عبير منير

جوري بكر

رباب ممتاز

إبراهيم طلبة

أحمد أبو زيد

ميار الغيطي

يوسف رأفت

أشجى خالد

كريم ايهاب

وردشان مجدي

شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

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