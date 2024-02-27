الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

ينتظر متابعو الدراما المصرية عرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، والذي يشارك بقوة في سباق دراما رمضان 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في هذا الإطار، نستعرض لكم القنوات التي من المقرر أن تعرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج.

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة ON في رمضان وأبرز أحداثه

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| "الدستور" تكشف كل تفاصيل مسلسل الحشاشين (فيديو)

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| الدستور تكشف تفاصيل مسلسل المعلم (فيديو)

"الدستور" تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال يشارك في إحياء ألف ليلة وليلة بمسلسل جودر

قبل عرض "الكبير أوي 8".. أعمال جمعت محمد سلام وأحمد مكي وحققت نجاحا كبيرا

مسلسلات رمضان 2024.. قبل "الحشاشين" أعمال مبنية على قصص حقيقية قدمها كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024.. قصص كوميدية جديدة يرصدها مسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج 

يعرض مسلسل “صدفة” الذي يخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، عبر 4 قنوات، وهي: “الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى”، وذلك ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل.

منصة Watch it تروج لمسلسل صدفة

روجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمين وعلقت: "ظهور جديد لـ صدفة في شهر رمضان ".

قصة مسلسل صدفة 

ظهرت ريهام حجاج بإطلالة مُختلفة على البوستر الدعائي لمسلسل صدفة، والذي أعلن عن هوية الشخصية التي تُجسّدها الفنانة ريهام حجاج، والتي تتجه للمرة الأولى لتقديم الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني لتغير جلدها تماما.

شخصية ريهام حجاج في مسلسل صدفة 

وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.

أبطال مسلسل صدفة

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نجوم، وهم:

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي

شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

قد يهمك أيضا:

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

مسلسل صدفة مسلسل ريهام حجاج الجديد مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسل صدفة مواعيد مسلسل ريهام حجاج قناة دي أم سي قناة dmc منصة واتش ات مسلسلات watch it قصة مسلسل صدفة قصة مسلسل ريهام حجاج الجديد المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة ابطال مسلسل صدفة قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مواعيد عرض مسلسل صدفة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة ON في رمضان وأبرز أحداثه

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل صدفة عبر قناة الحياة الفضائية

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| "الدستور" تكشف كل تفاصيل مسلسل الحشاشين (فيديو)

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤| الدستور تكشف تفاصيل مسلسل المعلم (فيديو)

"الدستور" تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال يشارك في إحياء ألف ليلة وليلة بمسلسل جودر

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة عبرية تكشف تفاصيل "صادمة" حول الليلة التي سبقت "طوفان الأقصى"

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

عاجل.. نتنياهو: لدينا خطة لإجلاء المدنيين من رفح و"سندخل" رغم موقف واشنطن

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم الفارعة واندلاع مواجهات مع المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟