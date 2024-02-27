مسلسلات رمضان 2024| المناقسة تشتعل بين نجوم البطولات المطلقة

يتواجد خلال شهر رمضان 2024 عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة والمميزة، وذلك بالعديد من القصص المتنوعة التي يتصدرها بطل يبحث عنه الملايين خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024 الدرامي الاقوى في الموسم.

دراما مسلسلات رمضان 2024

ويشارك خلال شهر رمضان 2024 اكثر من نجم يبحثن عن تصدر نسب المشاهدة، من خلال اعمالا اعتمدت في الأساس على فكرة البطولة المطلقة ونرصدها عبر التالي..

مسلسل نيللي كريم

تسعى نيللي كريم في تغير جلدها بعملا كوميديا تتحمل مسؤوليته بشكل كامل يعرض خلال شهر رمضان 2024 وهو تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد علي إنتاج اسكاي ليميت احمد الدسوقي ومن بطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

مسلسل أحمد العوضي

يبحث عن العوضي في أولى بطولاته المطلقة على القصة والمحتوى من خلال عمل يحمل اسم “حق عرب”، يقوم بتصويره هذه الفترة ويعرض في ايام شهر رمضان، وهو عملا يرصد وقائع من سوق الاخشاب وما يتعرض له التجارب من منافسة مشتعلة طوال الوقت، ويأتي ذلك عقب انفصاله فنيا عن ياسمين عبدالعزيز، وهو من تأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.



مسلسل غادة عبدالرازق

يجتمع برفقة الفنانة غادة عبدالرازق عدد كبير من النجوم، الا انها تتحمل واقع مسؤولية العمل بشكل كامل، بأعتبارها البطلة والمتواجدة في اغلب مشاهد العمل الرمضاني الجديد، تأليف باهر دويدار إخراج احمد حسن إنتاج فينومينا وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي.

مسلسل روجينا

تحاول الفنانة روجينا استكمال فكرة تواجدها على رأس عمل درامي، حيث حصلت على البطولة المطلقة هذا العام من خلال مسلسل “سر الهي”، وهو من تأليف امين جمال إخراج رؤوف عبدالعزيز وبطولة روجينا، صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي.