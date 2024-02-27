الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. ترجمة بإبداع ووعي لإيصال النور لكل أنحاء العالم

بنظرة تمتد لآلاف الكيلومترات خارج عالمنا العربي، تحاول الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية الوصول بمحتواها الجديد لكل دول العالم من خلال الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية نوصل من خلالها رسائلنا الحقيقية دون تشويه كما يحدث في بعض الأعمال الأجنبية، من خلال ترجمة الأعمال المصرية المهمة والتي بدأتها الشركة من مسلسل “الاختيار” في موسمه الثالث عندما تمت ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية، وتم عرضه للجمهور العالمي عبر المنصة، وهو الامر الذي أتى بثماره بنسب مشاهدة جيدة لهذه الاعمال من خارج مصر والدول العربية.

نجاح الفكرة جعلها تتكرر هذا العام من خلال مسلسل “الحشاشين” الذي يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، وظهر ذلك من البرومو الخاص بالعمل الجديد المترجم الى اللغة الانجليزية، وهي محاولة لإيصال الفكرة المصرية من خلال اعمالها الى العالم كله عبر اللغة الاكثر انتشارًا عالميًا الانجليزية، حيث من المنتظر ان يكون العمل مترجم بشكل كامل خلال عرضه في رمضان المقبل.

الشركة المتحدة تقدم محتوى مميز للعالم

إصرار الشركة على التغير والتجديد وإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة الاعمال الجديدة لم يكن مقتصر على الترجمة الاجنبية فقط، بل تم ترجمة مسلسل “يحي وكنوز” بلغة الاشارة وهو الامر الذي لاقى ترحاب شديد من قبل الجهات المسؤولة في الدولة المصرية لاتاحة الفرصة للاطفال من ذوي الاعاقة السمعية لمتابعة العمل المختص بالاطفال ومعرفة تفاصيل حضاراتنا المصرية القدية، حيث خرجت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، متحدثه عن ذلك ومؤكدة أن الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني “يحى وكنوز” عمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 من خلال الإتاحة الإشارية التي وفرها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والإسهام في رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالحضارة الفرعونية.

وعلى نفس المنوال كانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقدها اتفاقا لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية وبركلاستر برودكشن، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.