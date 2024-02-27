الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"دراما الوعي" .. هدف ترفعه "المتحدة" بأعمال متميزة في رمضان 2024

شركة المتحدة للخدمات
شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديو لتقرير بعنوان "دراما الوعي.. هدف ترفعه"، "المتحدة" بأعمال متميزة في رمضان 2024، قالت خلاله أن هناك وليمة درامية متنوعة يشهدها الموسم الرمضاني 2024، حيث أبرز ما يميز هذا الموسم هو كم الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية والتي استطاعت أن تقدم ما يقرب من 16 مسلسلا بمزيج من الأكشن والكوميدي والشعبي والتراجيدي والتاريخي".

ويشهد الموسم الرمضاني الدرامي 2024 تواجد عدد كبير من نجوم الصف الأول بأعمال متميزة لفتت الأنظار لها منذ عرض البرومو الخاص بها كمسلسل "الحشاشين" الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز.

وفي الوقت التي خاطبت فيه الشركة "المتحدة" كبار السن وفئات الشباب لم تنسي فئة الأطفال الذين يتشوقون متابعة عملي من نوعية مسلسل الإنيميشن مثل "يحيى وكنوز" الجزء الثالث و"نورا".

ونفذت شركة المتحدة خريطة درامية كاملة ترضي كل الفئات العمرية بمختلف الاذواق والتنوع الدرامي، وقد كشفت الشركة المتحدة عن أماكن وقنوات عرض الأعمال الدرامية عبر شاشاتها المختلفة.

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة

• ON الفضائية

  1. بيت الرفاعي
  2. الكبير أوي 8
  3. جودر - ألف ليلة وليلة
  4. حق عرب
  5. مسلسل كامل العدد +1

• DMC الفضائية

  1. يحيى وكنوز
  2. بدون سابق إنذار
  3. مسار إجباري
  4. فراولة
  5. إمبراطورية ميم
  6. بابا جه
  7. الحشاشين
  8. عتبات البهجة

• CBC الفضائية  

  1. مليحة
  2. سر الهي
  3. صيد العقارب
  4. محارب

 • الحياة الفضائية

  1. صدفة
  2. المعلم
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان 2024 المتحدة الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة بيت الرفاعي الكبير أوى 8 جودر - ألف ليلة وليلة حق عرب مسلسل كامل العدد 1 يحيي وكنوز بدون سابق إنذار مسار اجباري فراولة إمبراطورية ميم بابا جه الحشاشين عتبات البهجة مليحة صيد العقارب سر إلهى محارب صدفة المعلم

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