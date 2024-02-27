عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديو لتقرير بعنوان "دراما الوعي.. هدف ترفعه"، "المتحدة" بأعمال متميزة في رمضان 2024، قالت خلاله أن هناك وليمة درامية متنوعة يشهدها الموسم الرمضاني 2024، حيث أبرز ما يميز هذا الموسم هو كم الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية والتي استطاعت أن تقدم ما يقرب من 16 مسلسلا بمزيج من الأكشن والكوميدي والشعبي والتراجيدي والتاريخي".

ويشهد الموسم الرمضاني الدرامي 2024 تواجد عدد كبير من نجوم الصف الأول بأعمال متميزة لفتت الأنظار لها منذ عرض البرومو الخاص بها كمسلسل "الحشاشين" الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز.

وفي الوقت التي خاطبت فيه الشركة "المتحدة" كبار السن وفئات الشباب لم تنسي فئة الأطفال الذين يتشوقون متابعة عملي من نوعية مسلسل الإنيميشن مثل "يحيى وكنوز" الجزء الثالث و"نورا".

ونفذت شركة المتحدة خريطة درامية كاملة ترضي كل الفئات العمرية بمختلف الاذواق والتنوع الدرامي، وقد كشفت الشركة المتحدة عن أماكن وقنوات عرض الأعمال الدرامية عبر شاشاتها المختلفة.

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة

• ON الفضائية

بيت الرفاعي الكبير أوي 8 جودر - ألف ليلة وليلة حق عرب مسلسل كامل العدد +1

• DMC الفضائية

يحيى وكنوز بدون سابق إنذار مسار إجباري فراولة إمبراطورية ميم بابا جه الحشاشين عتبات البهجة

• CBC الفضائية

مليحة سر الهي صيد العقارب محارب

• الحياة الفضائية