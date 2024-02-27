الثلاثاء 27 فبراير 2024
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جيش الاحتلال يقتحم المكتب القانوني التابع للجنة إعمار الخليل بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن  جيش الاحتلال يقتحم المكتب القانوني التابع للجنة إعمار الخليل بالضفة الغربية ويفتش مكاتب الموظفين، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

وشن الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، تركزت على مدينة غزة ومحافظة رفح، فيما شهدت محاور التقدم في منطقة خان يونس اشتباكات واطلاق نار مكثف بالرشاشات الثقيلة.

وكانت الزوارق الحربية الإسرائيلية  قد استهدفت بالقصف المدفعي المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة، بينما شهد حيّ الدرج والزيتون والصبرة  بمدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية، أدت لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

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