الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مقترح باريس نص على هدنة 40 يومًا بغزة وصفقة للأسرى

تبادل الأسرى الفلسطينيين
تبادل الأسرى الفلسطينيين

قال مسئول كبير لوكالة رويترز إن مقترح باريس ينص على تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع أن حركة حماس تلقت مقترحا من باريس يسمح بوقف مبدئي 40 يوما في كل العمليات العسكرية، لافتًأ إلى أن مقترح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا وتوفير آلاف الخيام والكرفانات، كما يتيح إصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة.

وأكد أن الاقتراح ينص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.

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