الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الممثل القانونى للجامعة العربية: إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمها فى غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الممثل القانوني للجامعة العربية أمام العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمها في قطاع غزة.

وتابع أمام محكمة العدل الدولية، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة، منوهًا بأن إسرائيل تواصل قمع الفلسطينيين وتمنعهم حقهم في تقرير المصير.

وأوضح الممثل القانوني للجامعة العربية أمام العدل الدولية، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أنه على إسرائيل تنفيذ القوانين الدولية وإنهاء الاحتلال والتوقف عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

الشعب الفلسطيني فلسطين إسرائيل العدل الدولية قطاع غزة الجامعة العربية أمام العدل الدولية

مواد متعلقة

"يونيسف" تناشد العالم إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى متواصل يستهدف سيارات الإسعاف فى غزة

تهدف لتهجير الشعب.. الرئاسة الفلسطينية: خطة حكومة الاحتلال لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة

الخارجية الإيرانية: واشنطن لا تتوافر لديها الإرادة لإيقاف الحرب بغزة

بدء اليوم الأخير لجلسات "العدل الدولية" حول الممارسات الإسرائيلية فى فلسطين (بث مباشر)

أشتية: قرار استقالة الحكومة جاء فى ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بغزة والضفة

"الصحة الفلسطينية": 10 مجازر جديدة للاحتلال فى غزة راح ضحيتها 80 شهيدًا

بريطانيا تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

المرشحون لخلافة "اشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وصول جثمان أحمد شوقى العطار لمسجد مصطفى محمود

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي