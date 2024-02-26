الممثل القانونى للجامعة العربية: إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمها فى غزة

قال الممثل القانوني للجامعة العربية أمام العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمها في قطاع غزة.

وتابع أمام محكمة العدل الدولية، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة، منوهًا بأن إسرائيل تواصل قمع الفلسطينيين وتمنعهم حقهم في تقرير المصير.

وأوضح الممثل القانوني للجامعة العربية أمام العدل الدولية، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أنه على إسرائيل تنفيذ القوانين الدولية وإنهاء الاحتلال والتوقف عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.