تهدف لتهجير الشعب.. الرئاسة الفلسطينية: خطة حكومة الاحتلال لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للاحتلال لإجلاء المدنيين، كما أسماها، مرفوضة ومدانة؛ لأنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء شعبنا من القطاع.

خطة نتنياهو تؤكد للعالم بأسره أنه ماض في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة

وتابع نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم بأسره أنه ماض في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة، وقراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كل المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان والجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني.

ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة

وأوضح، أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.

واختتم "أبو ردينة"، على الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي وتحمل مسئوليتها بإلزام دولة الاحتلال بوقف هذا العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا، قبل فوات الأوان، لأن الدعم الأمريكي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا.