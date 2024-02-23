الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية: مخططات إسرائيل مصيرها الفشل.. وغزة لن تكون إلا جزءًا من فلسطين

متحدث الرئاسة الفلسطينية
متحدث الرئاسة الفلسطينية

استنكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، اليوم الجمعة، خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن غزة لن تكون إلا جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.

وتابع "أبوردينة"، في بيانٍ صحفي اليوم: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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أبرزها منع إعادة الإعمار.. 15 نقطة فى مقترح نتنياهو لما بعد الحرب على غزة

وأكد متحدث الرئاسة الفلسطينية أن ما يطرحه "نتنياهو" من خطط، الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

15 نقطة فى مقترح نتنياهو لما بعد الحرب على غزة

وسبق واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" بعض بنود مقترح نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة على المدى القريب، ومنها تدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية، استعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة، ضمان انتهاء تهديد الفصائل لإسرائيل مستقبلًا، حرية العمل العسكري في غزة دون سقف زمني، الاحتفاظ بالمنطقة العازلة على الحدود مع غزة، القضاء على جميع القدرات العسكرية في القطاع، منع التطرف في جميع مؤسسات غزة، السيطرة الأمنية على غلاف غزة برًا وبحرًا وجوًا، إنهاء نشاط أونروا واستبدال مؤسسات أخرى مكانها، منع إعادة إعمار غزة إلى حين نزع السلاح منها، اختيار إسرائيل للدول المشاركة في إعادة الإعمار، إسناد إدارة مناطق بالقطاع إلى مدنيين تكنوقراط، معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، خوض مفاوضات ثنائية مباشرة مع الجانب الفلسطيني، هذا بجانب عدم القبول بأي شروط قبل التفاوض مع الفلسطينيين.

فيما اختتم وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته إلى مصر، والتي استغرقت عدة أيام.

الرئاسة الفلسطينية نتنياهو غزة القدس إسرائيل

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