أبرزها منع إعادة الإعمار.. 15 نقطة فى مقترح نتنياهو لما بعد الحرب على غزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة على المدى القريب، وجاء في النقاط التالية:

1- تدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية.

2- استعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

3- ضمان انتهاء تهديد الفصائل لإسرائيل مستقبلا.

4- حرية العمل العسكري في غزة دون سقف زمني.

5- الاحتفاظ بالمنطقة العازلة على الحدود مع غزة.

6- القضاء على جميع القدرات العسكرية في القطاع.

7- منع التطرف في جميع مؤسسات غزة.

8- السيطرة الأمنية على غلاف غزة برا وبحرا وجوا.

9- إنهاء نشاط أونروا واستبدال مؤسسات أخرى مكانها.

10- منع إعادة إعمار غزة إلى حين نزع السلاح منها.

11- اختيار إسرائيل للدول المشاركة في إعادة الإعمار.

12- إسناد إدارة مناطق بالقطاع إلى مدنيين تكنوقراط.

13- معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

14- خوض مفاوضات ثنائية مباشرة مع الجانب الفلسطيني.

15- عدم القبول بأي شروط قبل التفاوض مع الفلسطينيين.