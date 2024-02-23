الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبرزها منع إعادة الإعمار.. 15 نقطة فى مقترح نتنياهو لما بعد الحرب على غزة

نتنياهو
نتنياهو

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة على المدى القريب، وجاء في النقاط التالية:

1- تدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية.
2- استعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
3- ضمان انتهاء تهديد الفصائل لإسرائيل مستقبلا.
4- حرية العمل العسكري في غزة دون سقف زمني.
5- الاحتفاظ بالمنطقة العازلة على الحدود مع غزة.
6- القضاء على جميع القدرات العسكرية في القطاع.
7- منع التطرف في جميع مؤسسات غزة.
8- السيطرة الأمنية على غلاف غزة برا وبحرا وجوا.
9- إنهاء نشاط أونروا واستبدال مؤسسات أخرى مكانها.
10- منع إعادة إعمار غزة إلى حين نزع السلاح منها.
11- اختيار إسرائيل للدول المشاركة في إعادة الإعمار.
12- إسناد إدارة مناطق بالقطاع إلى مدنيين تكنوقراط.
13- معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
14- خوض مفاوضات ثنائية مباشرة مع الجانب الفلسطيني.
15- عدم القبول بأي شروط قبل التفاوض مع الفلسطينيين.

نتنياهو وثيقة نتنياهو غزة قطاع غزة الحرب على غزة اليوم التالي للحرب

مواد متعلقة

أكثر من 60 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة منذ أمس

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

وفد "حماس" يختتم محادثاته فى مصر بشأن حرب غزة

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

أبرزها منع إعادة الإعمار.. 15 نقطة فى مقترح نتنياهو لما بعد الحرب على غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره