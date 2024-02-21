وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد صحفى وزوجته بنيران الاحتلال فى حى الزيتون

استشهد الصحفي إيهاب نصرالله وزوجته، مساء اليوم الأربعاء، في حين أصيب أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، خلال توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

كما استشهد ما لا يقل عن 10 مواطنين آخرين، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وحي الزيتون بقطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي، غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح، نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المجاورة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جنوب رفح، كما استهدفت المدفعية أحد الأبراج بمدينة حمد غرب خان يونس.