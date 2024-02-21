الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأونروا" تحذر: الأوضاع فى غزة تأخذ "منحنيات خطيرة"

الأونروا
الأونروا

قال عدنان أبوحسنة، متحدث منظمة الأونروا، إن الأوضاع في قطاع غزة تأخذ منحنيات خطيرة، وذلك بسبب الانتهاكات الصهيونية المتكررة والمستمرة على الشعب الفلسطيني بالكامل.

أضاف أبوحسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية DMC، أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لغزة تتعرض باستمرار لانتهاكات الكيان الصهيوني والاعتداءات المتكررة؛ لمنع وصول تلك المساعدات للمواطنين.

وتابع أن إصابة مئات المواطنين في غزة بالكبد الوبائي، كما أن سوء التغذية في شمال غزة وصل لـ15٪، حيث معظم يأكل معظم الأطفال وجبة واحدة فقط من المعلبات الإنسانية.

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