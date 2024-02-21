الرقب لـ"القاهرة الإخبارية": مرافعة مصر أمام العدل الدولية "تاريخية"

علّق د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على العملية الانتقامية الإسرائيلية التي تشهد الآن مرحلتها الثالثة.

وقال الرقب، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال إن مرافعة مصر اليوم أمام "العدل الدولية" ضد إسرائيل جاءت في توقيت مهم، وتاريخية.

وأضاف أن هذه المرافعة مختلفة عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا حول الإبادة الجماعية للاحتلال في غزة، موضحًا أن مصر تؤكد في مرافعتها أن ممارسات إسرائيل تخالف القانون الدولي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية فتوي حول الاستيطان وما جري في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن محكمة العدل الدولية طلبت مرافعات من 70 دولة.