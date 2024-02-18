الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سمير مرقص لـ"الشاهد": مصر تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد بنشر الوعي بشكل يومي

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن الأجيال الجديدة في مصر مختلفة جذريًا ليس فقط عن أجيالنا لكن عن الأجيال القريبة منها.

وأضاف مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد مع نشر الوعي بشكل يومي ".

وتابع: "أعتقد الجميع لمس كل المجهودات وكان في اعتقادي أنه كان تحدي للدولة المصرية لأن الاعلام وتداول الوفيات والاصابات طبعًا مسألة كانت مزعجة في فترة من الفترات في الداخل والخارج، وعندما بدأ التزام الناس بالتوجيه اليومي من جهه ما كان يعطي ثقة، ولم تكن الدولة تقول أننا في أفضل حال، وإنما كان هناك مصداقية في مصارحة الرأي العام في هذه الفترة مثل أي دولة في العالم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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