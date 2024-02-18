الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شعبة الخضر والفاكهة: الثوم الصيني أقل فائدة من المصري وسعره مرتفع

الثوم
الثوم

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أزمة في الثوم الصيني والذي وصل سعره لرقم كبير وهو متعلق بالدولار، ويتم استيراده بالدولار ويناشد اللجوء للثوم المصري ويتواجد بالسوق المصري من 20 لـ30 جنيهًا.

أضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فائدة الثوم الصيني أقل من الثوم المصري وليس هناك أزمة في منتج يزرع في مصر، موضحًا أن الثوم البلدي موجود ويزرع في مصر ويتم تصديره إلى دول أوروبا ورغم ذلك يتم استيراد الثوم الصيني، ولابد من تقليل الاستهلاك من الثوم الصيني بسبب أنه يتم استيراده من الخارج.

وتابع: "الثوم البلدي أفضل من الأخر الصيني في التخزين وبدء موسم جديد للثوم المصري وسعره يظل ينخفض خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك إتاحة كبيرة في الأسواق".

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