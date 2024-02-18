انطلاق معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة فى المحافظات

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا حول انطلاق معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في عدد من المحافظات.

وأضاف التقرير أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المعرض الذي يتوفر به كل السلع، موضحًا أن وزارة التموين أكدت أن كل السلع ستكون متوفرة بكميات وبأسعار مخفضة، على أن تنطلق باقي المعارض في كل المحافظات بكل السلع.

وأشار إلى أنه لابد أن نكون جزءًا من تخفيف الأزمة وليس تفاقمها من خلال زيادة المعروض عن الطلب، مطالبًا المواطنين بالحصول على احتياجاتهم فقط وعدم الخوف من عدم توافر السلع.