الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين: ضخ 500 طن من السلع الأساسية لـ9 معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة قنا يوميًا

معارض أهلًا رمضان
معارض "أهلًا رمضان"

القط: التخفيضات تتراوح بين 20% و30% وإقبال كبير من المواطنين

مشاركة 10 سلاسل تجارية و9 منافذ جمعيتى بالمعرض

الربط السلعى للمحافظة يصل لنحو 103 ملايين جنيه شهريًا و3 ملايين مستفيد من البطاقات التموينية

حصة المحافظة من الدقيق تبلغ 24 ألف طن وإنتاج 129 مليون رغيف خبز مدعم شهريًا

إنشاء 24 مركز خدمة مطورًا وتحويل 180 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعى

 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كافة السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" في محافظة قنا؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20% و30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال حسن القط، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، خلال جولة تفقدية اليوم، بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين، فى المعرض الرئيسي في بندر قنا، إنه تم إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" في المحافظة، بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتي على مستوى المدن بالمحافظة.

وأضاف "القط" أن هناك تنسيقا مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها.

 

 

وزير التموين: مستعدون لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة فى منافذ وشوادر أهلًا رمضان

وأوضح أن هناك زيادة في أعداد المشاركين في المعرض الواحد خلال العام الجاري، والذي يبلغ 10 عارضين، مقارنة بـ7 للمعرض الواحد في شهر رمضان الماضي.

وذكر أن حصة المعرض الرئيسي المقام في بندر قنا من السلع التي يتم ضخها تبلغ 10 أطنان لكل من سلعتي السكر والأرز، بالإضافة إلى 800 كرتونة زيت يوميا.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا أنه تم مشاركة 10 سلاسل تجارية في معارض "أهلًا رمضان"، من خلال تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

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التموين: تخفيضات 30% بأسعار السلع فى معارض "أهلًا رمضان"

وقال "القط" إن المحافظة تضم 533 مخبزا بلديا مدعما، منها 180 مخبزا تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وجارٍ تحويل باقي المخابز تباعًا فور دخول خطوط الغاز الطبيعي بالمناطق الواقع بدائرتها تلك المخابز.

وأوضح القط أنه يتم إنتاج 129 مليون رغيف بلدي مدعم شهريا من خلال المخابز العاملة في محافظة قنا، كما أن إجمالي حصة الدقيق في المحافظة تبلغ 24 ألفًا و431 طنًا، كما أن عدد مستودعات الدقيق 1499 مستودعًا.

وأضاف أن عدد البطاقات التموينية في محافظة قنا يبلغ 795 ألفًا و938 بطاقة، يستفيد منها 2 مليون و485 ألفًا و321 مستفيدًا، يقومون بصرف السلع التموينية من خلال 1566 بقالًا تموينيًا و490 منفذ جمعيتي، مشيرا إلى أن إجمالي الربط السلعي 102 مليون و950 ألف جنيه شهريًا.

وكشف عن أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا تلقت نحو 300 طلب لفتح منفذ جمعيتي في المرحلة الخامسة من المشروع، لافتًا إلى أنه تم قبول 4 طلبات فقط ممن تنطبق عليها الشروط، فيما تم رفض الباقي لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.

وتابع "القط" أن معدلات الضخ الشهري من السلع التموينية 360 ألف طن سكر و1800 طن زيت، والأرز والمكرونة حسب الاحتياجات، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم ضخه من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار خلال 70 يومًا بلغ 6400 طن.

وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد 24 مركز خدمة مطورًا، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، كما أنه جارٍ تحويل 52 مكتبًا تموينيًا إلى مراكز خدمة مطورة.

من جانبه، قال عبدالعزيز البحيري، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة قنا، إن الشركة لديها 9 هايبر ماركت بالمحافظة، حيث تمت إقامة ركن خاص لـ"أهلًا رمضان" بكل فرع، فضلًا عن المشاركة في 3 معارض سلعية في بندر قنا وقوص وقفط من إجمالي 9 معارض بالمحافظة.

وأوضح أن الشركة لديها 4 منافذ تجزئة يتم خلالها صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بخلاف السلع الحرة، بالإضافة إلى 250 مخزنًا وملحقًا منتشرة في أنحاء المحافظة.

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض اهلا رمضان حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا البطاقات التموينية

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