سوزان حسن: عملى فى إنجلترا جعلنى أفتخر بالتليفزيون المصرى

كشفت الإعلامية القديرة سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري الأسبق، عن كواليس حياتها الفنية والشخصية والمهنية في الإذاعة والتليفزيون.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه بعد انضمامها للتليفزيون المصري، سافرت للعمل بإنجلترا لمدة 5 سنوات، وكانت في منتهى السعادة والفخر بالتليفزيون المصري في تلك الفترة، التي عملت فيها بإنجلترا.

وأوضحت أنها كانت تريد الاهتمام بأولادها، لذلك قررت العودة من إنجلترا، مشيرة إلى أنها بعد العودة من إنجلترا، قدمت برنامج «لقاء الأجيال»، وكانت سعيدة به، لأنها تتعرض لـ3 أجيال وكان متنوعًا.