الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق صبرى: "للمرأة دور كبير ومحورى بحياتى"

الفنان طارق صبري،
الفنان طارق صبري،

كشف الفنان طارق صبري، عن كواليس حياته الفنية والشخصية والمهنية.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إن للمرأة في حياته دورا كبيرا، لأن دور الأم كان محوريا في حياته، فوالدته الأستاذة الجامعية لم تكن مجرد أم فقط، بل كانت صديقة وقريبة منه ومن أصدقائه، خاصةً بعد انفصال والده عنها، ليصبح هو وأخته الأب والسند لها في الحياة.

وأضاف أن علاقته بأمه كانت جميلة للغاية، وهي بمثابة النموذج للمرأة بالنسبة له، موضحًا: "علاقة كبيرة وقوية ومختلفة.. وبسبب الانفصال بينها وبين أبي كانت هي بالنسبة لي كل حاجة، وعشت طول عمري معها، ولي شقيقة وحيدة أكبر مني".

وتابع الفنان طارق صبري: "والدتي اسمها نوال.. بحب اسمها أوي، وكنت أتمنى أن أنجب بنتًا وأسميها نوال على اسم جدتها، وكانت النموذج بالنسبة لي في كل حاجه.. سواء شغلها، لأنها كانت أستاذة جامعية وكانت بتاخد بالها من بيتها ومني أنا وأختي بجانب رعاية والديها، وعاشوا معنا فترة قبل وفاتهما وكنت صغيرا وقتها".

 

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