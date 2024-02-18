الفنان طارق صبرى: كنت محظوظًا إني اشتغلت مع الزعيم عادل إمام

كشف الفنان طارق صبري عن كواليس حياته الفنية والشخصية.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد،:" كنت محظوظ جدًا إني اشتغلت مع الزعيم عادل إمام في أولي حياتي الفنية في مسلسل أستاذ ورئيس قسم".

وأضاف: "كانت بدايتي مع أستاذ عادل إمام وكان دوري محدودًا أمامه، وهو كان الأب الروحي للجميع، وأعطانا دروسًا في الشغل وكانت هناك هيبة للزعيم، وكان يدرك ذلك فكان يقوم بمواقف لكسر الحواجز مع الفنانين الصغار أمامه".