الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جهاد الحرازين: مصر دافعت عن القضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

كشف الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، موضحًا دور مصر في المشاركة في الرأي الاستشاري للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي طلبته من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هذا ليس دورًا بعيدًا عن مصر التي وقفت في كافة المحافل والمنابر الدولية مدافعة عن القضية الفلسطينية.

وأضاف أن مصر قدمت الدعم والمشورة للشعب الفلسطيني وأن الحديث يطول عن الدور المصري في دعم فلسطين، موضحًا أن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

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