حازم عمر لـ"الشاهد": عملنا على زيادة وعى المواطن بضرورة مواجهة نظام الإخوان

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إن الدور الذي قام به الحزب في المحافظات هو زيادة الوعي لدى الناس بضرورة مواجهة النظام الإخواني والنزول ضده في 30 يونيه.

وأضاف حازم عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، كنا نقوم بعملية شحن معنوي للناس، معقبًا: "الناس تشعر بالدفء عندما تجد رموز غير خائفة، لو وجد المواطن أنه يوجد خوف فسوف يشعر هو أيضًا بالخوف، كما أننا عملنا على شحنه معنويًا وحدثناه عن قضاياه التي تهمه وكيف تأثرت حياته، وإن مجيء الإخوان كان سوء رؤية وسوء تقدير وبأننا نشعر بالقلق إزاء حكمهم؛ لأنهم لا يمتلكون الخبرة التي تؤهلهم لحل مشاكل بلد بحجم مصر.