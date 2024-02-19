سمير مرقص لـ"الشاهد": نفتقر فى مصر لـ"فضيلة المراجعة الدائمة" فى التفكير والتنظير

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إننا نفتقر في مصر لـ"فضيلة المراجعة الدائمة" في التفكير والتنظير.

وأضاف مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد مع نشر الوعي بشكل يومي ".

وتابع:" والمثقف المصري يفتقد لفضيلة المراجعة، والمثقف المصري تاريخيًا في الدولة الحديثة كان محمولًا دائمًا بدرجة أو باخري من الدولة أو علي السلطة أن من جهة ما أو من طبقة ما، مثل الطهطاوي كان محمول علي الدولة، رغم أن الطهطاوي هو المؤسس وأهم شخصية ثقافية والذي ولد لسبب أو لاخر من رحم الدولة المصرية، لأن المبادرة والتحديث طوال الوقت يكون من الدولة يعني من محمد علي في النهضة كان يحتاج لمثقفين وصحفيين، وبعده في النهضة الخاصة بالزعيم جمال عبد الناصر، كان يحتاج لمثقفين، وحتي الان الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قام بمبادرة التحديث كان يحتاج لمثقفين وصحفيين".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.